Aliağa Petkimspor, evinde Bursaspor İnfo Yatırım'a mağlup oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Aliağa Petkimspor, evinde Bursaspor İnfo Yatırım'a 78-94 mağlup oldu.
Salon: ENKA
Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Umut Özgün Ergün
Aliağa Petkimspor: Efianayi 9, Yunus Sonsırma 8, Zoriks 13, Aldridge 8, Simmons 10, Emre Tanışan, Starks 19, Mahir Ağva 11, Yavuz Gültekin, Anıl Osman Cevahir, Murat Kağan Tor
Başantrenör: Burak Gören
Bursaspor İnfo Yatırım: Michineau 17, Brown 14, Neal 4, Young 23, Alexandre Gavrilovic 15, Ömer Utku Al 7, Ahmet Can Duran 4, Sarper David Mutaf 5, Mehmet Atalan, Metin Türen 5, Berk Can Akın
Başantrenör: Serhan Kavut
1. periyot: 14-26 (Bursaspor lehine)
Devre: 36-48 (Bursaspor lehine)
3. periyot: 54-66 (Bursaspor lehine)
5 faulle çıkan: 31.32 Mahir Ağva (Aliağa Petkimspor) - İZMİR
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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirecekleri gösteri öncesi Antalya'da prova uçuşu yaptı. Türk Yıldızları, 23 Nisan'da düzenlenecek gösteri öncesinde Antalya semalarında 30 dakikalık hazırlık uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşlar uçuşu kentin farklı bölgelerinde heyecanla izlerken bazıları da telefonlarıyla kaydetti. Türk Yıldızları'nın gösterisi, 23 Nisan'da Konyaaltı Sahili'nde saat 16.00'da izlenebilecek.
TFF 3. Lig 2. Grup 27. hafta maçında Elazığspor, evinde konuk ettiği Sapanca Gençlikspor'u 2-1 yenerek galibiyet elde etti. Maçta Enver'in kendi kalesine attığı gol ve Çağrı Yağız'ın attığı golle Elazığspor öne geçti. Berkay'ın golüyle Sapanca Gençlikspor farkı bire indirse de maçın sonucunu değiştiremedi. Elazığspor, bu galibiyetle üst üste 3. maçını kazanmış oldu.
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