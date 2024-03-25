Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe Beko'ya mağlup oldu - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe Beko'ya mağlup oldu

Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe Beko\'ya mağlup oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 24. haftasında Aliağa Petkimspor, evinde konuk ettiği Fenerbahçe Beko'ya 81-59 mağlup oldu. Fenerbahçe Beko, maçın başından sonuna kadar üstün bir performans sergiledi ve galibiyete ulaştı.

25.03.2024 22:42  Güncelleme: 22:48
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 24. haftasında Aliağa Petkimspor, konuk ettiği Fenerbahçe Beko'ya 81-59 mağlup oldu.

Salon: Enka

Hakemler: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Tolga Akkuşoğlu

Aliağa Petkimspor:  Yunus Sonsırma 10, Emre Tanışan, Zoriks 14, Aldridge 11, Simmons 4, Starks 12, Mahir Ağva 4, Yavuz Gültekin 4, Yiğit Gökay Kaba, Anıl Osman Cevahir, Ata Can Atsüren

Başantrenör: Burak Gönen

Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 1, Madar 12, Tarık Biberoviç 8, Sestina 11, Sertaç Şanlı 5, Metecan Birsen 4, Şehmus Hazer 13, Papagiannis 12, Dorsey 4, Calathes 11, Mert Emre Ekşioğlu

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 8-21 (Fenerbahçe Beko lehine)

Devre: 27-31 (Fenerbahçe Beko lehine

3. Periyot: 42-54 (Fenerbahçe Beko lehine) - İZMİR

Kaynak: İHA

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