Aliağa Petkimspor, formda rakibi Büyükçekmece Basketbol\'u ağırlıyor

İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi'nde son haftalarda istikrarsız sonuçlar almasına rağmen Play-Off hattından çıkmayan Aliağa Petkimspor yarın 2023 yılının son maçında formda rakibi Büyükçekmece Basketbol'u ağırlayacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Oynadığı son 6 maçın 5'ini kaybeden Petkimspor'da yeni transfer ABD'li guard Markel Starks'ın da yarın ilk kez forma giymesi bekleniyor. Büyükçekmece üst üste 4 maçını kazanırken iki ekip de ligde 13 haftada toplam 6'şar galibiyet elde etti.