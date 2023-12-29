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Aliağa Petkimspor, formda rakibi Büyükçekmece Basketbol'u ağırlıyor - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor, formda rakibi Büyükçekmece Basketbol'u ağırlıyor

Basketbol Süper Ligi'nde son haftalarda istikrarsız sonuçlar alan Aliağa Petkimspor, yarın Büyükçekmece Basketbol'u ağırlayacak. Petkimspor'da yeni transfer Markel Starks'ın da forma giymesi bekleniyor. İki ekip de ligde 13 haftada 6'şar galibiyet elde etti.

Aliağa Petkimspor, formda rakibi Büyükçekmece Basketbol\'u ağırlıyor
29.12.2023 - 11:34,
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İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi'nde son haftalarda istikrarsız sonuçlar almasına rağmen Play-Off hattından çıkmayan Aliağa Petkimspor yarın 2023 yılının son maçında formda rakibi Büyükçekmece Basketbol'u ağırlayacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Oynadığı son 6 maçın 5'ini kaybeden Petkimspor'da yeni transfer ABD'li guard Markel Starks'ın da yarın ilk kez forma giymesi bekleniyor. Büyükçekmece üst üste 4 maçını kazanırken iki ekip de ligde 13 haftada toplam 6'şar galibiyet elde etti.

Kaynak: DHA
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