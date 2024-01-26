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Aliağa Petkimspor, Galatasaray deplasmanında galibiyet peşinde - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor, Galatasaray deplasmanında galibiyet peşinde

Basketbol Süper Ligi'nde 5. sırada yer alan Aliağa Petkimspor, Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. İlk maçı kazanan Aliağa Petkimspor, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. İki takımın da 8-9 galibiyeti bulunuyor.

Aliağa Petkimspor, Galatasaray deplasmanında galibiyet peşinde
26.01.2024 - 11:28,  Güncelleme: 11:29
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Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta evinde Bahçeşehir Koleji'ni 76-61 mağlup ederek 5'inci sırada yer bulan Aliağa Petkimspor yarın deplasmanda 8'inci basamaktaki Galatasaray ile kozlarını paylaşacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak 18'inci hafta mücadelesi saat 13.00'te başlayacak. İlk yarıda rakibini evinde 76-74 mağlup eden İzmir temsilcisi zorlu deplasmandan zaferle dönerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Ligde Aliağa Petkimspor'un 9, Galatasaray'ın ise 8 galibiyeti bulunuyor.

Kaynak: DHA
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