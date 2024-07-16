Aliağa Petkimspor, Jaime Echenique'yi transfer etti

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Kolombiyalı pivot Jaime Echenique'yi transfer etti.
Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Ailemize hoş geldin Jaime Echenique. Geçtiğimiz sezon Yunanistan temsilcisi Promitheas Petras formasıyla 12.6 sayı ve 5.7 ribaund ortalaması tutturan pivot Jaime Echenique birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı." denildi.
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