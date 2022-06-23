Son dakika haber | Aliağa Petkimspor, Jeremy Simmons'u transfer etti - Son Dakika
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Son dakika haber | Aliağa Petkimspor, Jeremy Simmons'u transfer etti

23.06.2022 19:02
Son dakika haber | Aliağa Petkimspor, Jeremy Simmons'u transfer etti

Son dakika haberler: Aliağa Petkimspor, 32 yaşındaki ABD'li pivot Jeremy Simmos'u kadrosuna kattı.

Aliağa Petkimspor, 32 yaşındaki ABD'li pivot Jeremy Simmos'u kadrosuna kattı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da transfer çalışmaları sürüyor. İzmir temsilcisi, geçtiğimiz sezon TOFAŞ forması giyen 32 yaşındaki ABD'li pivot Jeremy Simmons'u renklerine bağladı. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Aliağa Petkimspor, tecrübeli oyuncuya "Hoş geldin" mesajı paylaştı.

Simmons, geçtiğimiz sezon TOFAŞ formasıyla çıktığı maçlarda 9.1 sayı, 5.1 ribaund ve 1.1 asist ortalaması yakalamıştı.

(Salih Yılmazsoy - İHA)

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Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haber | Aliağa Petkimspor, Jeremy Simmons'u transfer etti - Son Dakika

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