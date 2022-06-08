Aliağa Petkimspor Kulübü yetenekli gençleri seçmelere bekliyor - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor Kulübü yetenekli gençleri seçmelere bekliyor

08.06.2022 15:22
Aliağa Petkimspor Kulübü yetenekli gençleri seçmelere bekliyor

Aliağa Petkimspor Kulübü, basketbol altyapı seçmelerini 12 Haziran'da yapacak.

Aliağa Petkimspor Kulübü, basketbol altyapı seçmelerini 12 Haziran'da yapacak. Seçmelere 2007-2012 yılları arasında doğmuş sporcular başvurabilecek.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden, spora ve sporcuya desteği çok önemli bir yerde tutan Aliağa Petkimspor Kulübü, basketbol altyapısı için oyuncu seçmelerine başlıyor. Altyapı seçmeleri Aliağa Petkim Atilla Uzun Spor Salonu'nda 12 Haziran'da yapılacak. Seçmeler, ulusal düzeyde 2007-2012 yılları arasında doğmuş sporculara yönelik olacak. Kariyerine basketbolda devam etmek isteyen genç sporcular ön kayıt için petkimspor.org adresi üzerinde yer alan formu doldurarak başvuru yapabilecek.

Bu sezon üç oyuncusunu A Takım kadrosuna veren ve sezona aralıksız hazırlanan Aliağa Petkimspor, yetenekli gençleri ülke sporuna kazandırma vizyonu ile çalışmalarını sürdürüyor. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Basketbol Süper Ligi, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor Kulübü yetenekli gençleri seçmelere bekliyor - Son Dakika

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