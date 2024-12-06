Aliağa Petkimspor, Merkezefendi Belediyesi Basket ile Karşılaşacak - Son Dakika
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Spor

Aliağa Petkimspor, Merkezefendi Belediyesi Basket ile Karşılaşacak

Aliağa Petkimspor, Merkezefendi Belediyesi Basket ile Karşılaşacak

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında yarın Merkezefendi Belediyesi Basket'e konuk olacak. İzmir ekibi 10. sırada yer alırken, ev sahibi takım 15. basamakta bulunuyor. İki ekip, son 3 maçını kazanamayan bir performans sergiliyor.

06.12.2024 11:24  Güncelleme: 11:28
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Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında yarın Merkezefendi Belediyesi Basket'e konuk olacak.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 9. hafta mücadelesinde yarın Merkezefendi Belediyesi Basket'le karşı karşıya gelecek. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.30'da başlayacak. İzmir ekibi, 3 galibiyet ve 5 mağlubiyetle ligde 10. sırada yer alırken, ev sahibi Merkezefendi ise 1 galibiyet 7 mağlubiyetle 15. basamakta bulunuyor. Son 3 maçını kazanamayan bu iki takım, yarın oynayacakları maçla birlikte yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.

İki ekip arasında geçtiğimiz sezon oynanan iki maçta da takımlar 1'er galibiyet aldı.

Zorlu müsabakayı Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon ve Özge Şentürk Bayraktar hakem üçlüsü yönetecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor, Merkezefendi Belediyesi Basket ile Karşılaşacak - Son Dakika

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