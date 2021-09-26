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Aliağa Petkimspor-Pınar Karşıyaka maçının ardından - Son Dakika

Aliağa Petkimspor-Pınar Karşıyaka maçının ardından

26.09.2021 19:17
Aliağa Petkimspor-Pınar Karşıyaka maçının ardından, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka'ya 92-59 mağlup olan Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Can Sevim, "Bu takımın bir sistemi var hem hücum tarafında hem savunma tarafında.

ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka'ya 92-59 mağlup olan Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Can Sevim, "Bu takımın bir sistemi var hem hücum tarafında hem savunma tarafında. O sisteme uygun bir şekilde savunma yapıldığında bu takım başarılı olur. Diğer türlü bu şekilde oynarsak bu sonuç kaçınılmaz olur." dedi.

Sevim, yaptığı açıklamada, lige çok kötü bir başlangıç yaptıklarını söyledi. Hem hücumda hem savunmada istedikleri hiçbir şeyi sahaya yansıtamadıklarını bildiren Sevim, şunları kaydetti:

"Yeni bir takımız, oyuncuların sisteme alışmaları zaman alıyor, öğrenmeleri lazım, çok daha iyi öğrenmemiz lazım. Şu da bir gerçek ki, böyle oynamaya hakkımız yok, kimsenin hakkı yok. Bu biz değiliz, 5 tane hazırlık maçı yapmıştık, ilk hazırlık müsabakasını bir kenara koyuyorum, hiçbirinde bu halde değildik. Taraftar mıdır bunun etkisi, ilk resmi maçın olması gerginliği midir, sebebinin ne olduğunu tam olarak çözemedim. Çünkü hiçbir zaman böyle bir görüntü çizmedik. Bunu bir an önce değiştirmemiz lazım. Kendi oyunlarını oynayamayacaklarını anlamaları lazım. Bu takımın bir sistemi var hem hücum tarafında hem savunma tarafında. O sisteme uygun bir şekilde savunma yapıldığında bu takım başarılı olur. Diğer türlü bu şekilde oynarsak bu sonuç kaçınılmaz olur. Bunu bir an önce değiştireceğiz. Yarından itibaren bu kafayı değiştireceğiz."

Ufuk Sarıca: "Yüzde yüz hazır değiliz"

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, tüm takımlar için güzel bir sezon dileyerek, kendileri açısından güzel bir maçın geride kaldığını söyledi.

Sezon başında her takımın birbirini yenebilecek durumda olduğunu ifade eden Sarıca, şöyle konuştu:

"Bizim bugün sahaya koyduğumuz ciddiyet ve gösterdiğimiz performans beni mutlu etti. Hazırlıklarımızı yaptık ama yüzde yüz hazır değiliz. Sekiz yeni oyuncuyla sahadaydık. Farklı kazanmamıza rağmen oyunda aksayan yönler var ama bunları ilerleyen haftalarda düzelteceğiz. Kaliteli bir ekibiz, eğer bugün ciddiye almasaydık Aliağa Petkimspor maçı kazanabilecek seviyelere getirebilirdi."

Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor-Pınar Karşıyaka maçının ardından - Son Dakika Spor


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