Aliağa Petkimspor, Şampiyonlar Ligi'nde İlk Maçına Çıkıyor

Spor

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez mücadele edecek Aliağa Petkimspor, B Grubu'nda yarın Polonya temsilcisi King Szczecin'e konuk olacak.

Basketbol Şampiyonlar Ligi elemelerinde Hollanda'dan Heroes Den Bosch, Fransa'dan Cholet Basket ve Yunanistan temsilcisi PAOK'u yenerek normal sezonda mücadele etme hakkı kazanan Aliağa Petkimspor, B Grubu'nda son şampiyon İspanyol Unicaja'nın yanı sıra Belçika'dan Filou Oostende ve Polonya'dan King Szczecin'le mücadele edecek.

İzmir ekibi, gruptaki ilk maçında yarın TSİ 19.30'da Polonya'nın Szczecin kentindeki Netto Arena'da King Szczecin'le mücadele edecek.

Grubun diğer maçında Filou Oostende ile Unicaja, Belçika'da karşılaşacak.

Burak Gören tekrar Şampiyonlar Ligi'nde

Daha önce Türk Telekom'un başında ULEB Avrupa Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, 2019-2020'de organizasyonda "yılın başantrenörü" adayları arasında gösterilmişti.

Burak Gören, takımlarının başında çıktığı Avrupa kupalarında 47 maçta 32 galibiyet ve 15 yenilgi yaşadı.