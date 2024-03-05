Aliağa Petkimspor\'un ABD\'li basketbolcusu Peyton Aldridge haftanın 5\'ine seçildi

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Aliağa Petkimspor'un ABD'li basketbolcusu Peyton Aldridge, Merkezefendi Basket müsabakasında gösterdiği performansla Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan haftanın 5'ine seçildi.

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 21. haftasında Merkezefendi Basket ile karşı karşıya geldi. Aliağa Belediye Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı Petkimspor, 89-81 kazanmayı başardı. İzmir ekibinin ABD'li forveti Peyton Aldridge de, Merkezefendi Basket mücadelesinde etkili bir performansa imza atarak süre aldığı 31 dakikada; 13 sayı, 10 ribaund ve 2 asist ile galibiyette önemli bir rol oynadı. Böylece 28 yaşındaki oyuncu, gösterdiği bu performansla Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan haftanın 5'ine seçilme şansını yakaladı.

Öte yandan Aliağa Petkimspor'un tecrübeli oyuncusu Yunus Emre Sonsırma, Merkezefendi Basket karşısındaki 19 sayı, 5 asist, 4 ribaund, 2 top çalmalık performansıyla Basketbol Süper Ligi'nde haftanın öne çıkan oyuncusu oldu. - İZMİR