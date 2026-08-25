Aliağa Petkimspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunu tepeden tırnağa değiştiren Aliağa Petkimspor'da antrenör Orhun Ene takım kimyasını oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Kulübün resmi sanal medya sayfalarına açıklama yapan Orhun Ene, "Zor bir ligde oynuyoruz. Buradan net bir hedef söylemek kolay değil. Türkiye liginde alttan gelen takımlar da bu sezon dahil olmak üzere bütçelerini arttırarak takımlar kurdular. Ama bütçenin ve sahadaki harcanan paranın ötesinde iyi bir basketbol takımı olmak, iyi bir basketbol takımı kurmak önemli. Biz öncelikle o kimyayı oluşturmaya çalışıyoruz. Akabinde de o kimyanın sahada doğru basketbol oynaması için uğraşıyoruz. Şu anda daha tam takımı tamamlamış değiliz. İki tane daha oyuncu eksiğimiz var" diye konuştu.

'KAZANMAK İÇİN VARINI YOĞUNU ORTAYA KOYAN BİR TAKIM OLMASI LAZIM'

'Onları da tamamladığımızda play-offu hedefleyen ve kendi sahamızda özellikle her maçı kazanabilecek basketbolu ortaya koyan, mücadeleci bir takım olma arzusundayız' diyen Ene, "İnşallah bu çalışma döneminin sonunda da buna ulaşırız. Burada güzel bir taraftar topluluğu var. Son senelerde onlar da bizle beraber sahada yaşanan stresi yaşıyorlar. Taraftarın arzusuna cevap verebilecek bir basketbol takımı ortaya koymamız lazım. Onun için de kazanan bir takım olmamız lazım. En azından kazanmak için varını yoğunu ortaya koyan bir takım olması, taraftarın bunu görmesi lazım. Aynı zamanda oynanan basketbolun da onları tatmin etmesi lazım. Yani öyle bir oyuncu topluluğunun da bir araya getirilmesi lazım. İnşallah buna cevap vereceğiz" dedi.