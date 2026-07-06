Aliağalı yüzücülerden Samsun\'da önemli başarı

Aliağa Gençlik Merkezi (AGM) Spor Kulübü sporcuları, 3-5 Temmuz 2026 tarihleri arasında Samsun'da düzenlenen 10-11-12 Yaş 1. Etap Bölge Yarışları'nda elde ettikleri derecelerle önemli bir başarıya imza attı. Türkiye'nin 25 ilinden 50 kulüp ile 328 kadın ve 295 erkek olmak üzere toplam 623 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda Aliağa'yı temsil eden 21 sporcu, hem bireysel en iyi derecelerini yüzdü hem de elde ettikleri derecelerle Aliağa'ya gurur yaşattı.

Yarışların yıldız isimlerinden biri olan 10 yaş kategorisinde mücadele eden Eflin Çelik, gösterdiği üstün performansla bölge şampiyonu oldu. Eflin Çelik, 100 metre serbest, 100 metre kelebek ve 200 metre karışık yarışlarında birincilik, 100 metre sırtüstünde ise ikincilik elde etti. Takım başarısında da dikkat çeken Aliağa Gençlik Merkezi Spor Kulübü, 10 yaş kızlar kategorisinde 4x50 metre serbest bayrak ile 4x50 metre karışık bayrak yarışlarında ikinci olarak organizasyonu ikincilik ile tamamladı. Bireysel yarışlarda 10 yaş kategorisinde Sıla Küçükvardar 100 metre ve 50 metre kurbağalamada dördüncü, Emre Ara 50 metre kelebekte beşinci, 200 metre serbestte altıncı ve 100 metre serbestte sekizinci olurken Naz Marangoz 50 metre sırtüstünde Deniz Altay ise 100 metre serbestte dokuzuncu oldu. 11 yaş kategorisinde yarışan Derin Akalın 200 metre kurbağalamada beşinci olurken, yarışların bir diğer önemli başarısı ise 11 yaş sporcusu Alperen Öztürkten geldi. Öztürk, 200 metre serbestte dördüncü, 400 metre serbestte beşinci ve 200 metre karışıkta yedinci olarak üç branşta da Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) barajını geçmeyi başardı. Böylece Alperen Öztürk, Aliağa'nın ilk SEM sporcusu olarak ilçe spor tarihine adını yazdırdı. 12 yaş kategorisinde mücadele eden Haktan Beker ise 100 metre kurbağalamada ikincilik, 50 metre kurbağalamada üçüncülük, 50 metre serbestte yedincilik ve 50 metre sırtüstünde sekizincilik derecelerini elde etti.

"Yeni başarılar elde etmeye devam edeceğiz"

Müsabakaların ardından değerlendirmelerde bulunan Aliağa Belediyesi Yüzme Antrenörleri Faruk Keleş ve Muhammed Ali Duman şu ifadeleri kullandı:

"Sporcularımızın elde ettiği her bir dereceyle ayrı ayrı gurur duyuyoruz. Ancak bu bizim için bir varış noktası değil. Bizim işimiz havuzda; aynı disiplinle çalışmaya, üstüne koyarak ilerlemeye ve yeni başarılar elde etmeye ara vermeden devam edeceğiz. Tabii bu başarılar sadece havuzdaki eforla değil, arkamızdaki güçlü destekle de mümkün oluyor. Çocuklarımızın bu seviyelere gelmesinde bizlere harika çalışma imkanları sunan ve spora desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Serkan Acar'a çok teşekkür ediyoruz." - İZMİR