Aliağaspor FK, Fatih Çardak ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Aliağaspor FK, Fatih Çardak ile sözleşme imzaladı

Aliağaspor FK, Fatih Çardak ile sözleşme imzaladı

TFF 3. Lig takımlarından Aliağaspor FK, Teknik Direktör Fatih Çardak ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Aliağaspor FK, Hakan Şapçı'nın yerine Fatih Çardak'ı takımın başına getirdi. Çardak, Aliağa Futbol Kulübü'nü hak ettiği yere taşımak için çalışacaklarını belirtti.

07.02.2024 18:41
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TFF 3. Lig takımlarından Aliağaspor FK, Teknik Direktör Fatih Çardak ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Teknik Direktör Hakan Şapçı ile yollarını ayıran Aliağaspor FK, takımın başına Fatih Çardak'ı getirdi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aliağa Futbol Kulübümüzün yeni Teknik Direktörü Fatih Çardak oldu. Aliağa Futbol Kulübümüzün 1.5 yıllık anlaşma sağladığı Teknik Direktör Fatih Çardak için imza töreni gerçekleştirdik. İmza törenine Başkanımız Kamil Önal katıldı" denildi.

İmza töreninde konuşan Çardak, "Aliağa Futbol Kulübü'nü hak ettiği yere taşımak için çalışacağız. Hedefimiz 2. Lig olacak Projeleri ve hedefleri olan bir camiaya geldiğim için mutluyum. Aliağa Futbol Kulübü'nün başarısı için çok çalışacağız. Cumartesi günü evimizde oynayacağımız Karabük İdmanyurdu maçından alacağımız 3 puan ile birlikte takımımızı hak ettiği yere taşıyarak, sezon sonu Aliağa şehrinde şampiyonluk coşkusu yaşayacağız" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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