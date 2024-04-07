TFF 3. Lig'in 27. haftasında Aliağaspor, sahasında Ayvalıkgücü Belediyespor ile golsüz berabere kaldı.
Hakemler: Enes Kanpara, Ali Kılıç, Furkan Ata, Oğuzhan Çalışkan
Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz, Oktay Kancı, Yasin Tosun (Mithat Yaşar dk. 65), Emirhan Karagülle, Berkay Görmez (Enes Bakal dk. 65), Berke Bıyık, Mehmet Uysal (Ahmet Uzun dk. 86), Oğuzhan Yıldırım (Hakan Demir dk. 78), Doğukan Nelik, Necati Özdemir, Hasan Çelik
Ayvalıkgücü Belediyespor: Taner Tamince, Serhat Hürriyet, Oğuz Aksoy, Polat Güren, Yunus Emre Aydemir (İlker Cihan dk. 87), Tugay Yıldırım, Recep Pekgöz, Hamit Kurt (Yasin Eratilla dk. 90+3), Melih Turğut (Hasan Küçük dk. 46, Gökhan Hüner dk. 90+2), Davut Babur, Ali Habeşoğlu (Akın Arıcan dk. 86)
Sarı kartlar: Yasin Tosun (Aliağaspor FK), Melih Turğut, Serhat Hürriyet, Yunus Emre Aydemir, Recep Pekgöz (Ayvalıkgücü Belediyespor) - İZMİR
Son Dakika › Spor › Aliağaspor ve Ayvalıkgücü Belediyespor Berabere Kaldı - Son Dakika
Turkcell Süper Kupa bugün saat 21.30'da 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak. Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet de karşılaşma için maçın oynanacağı stada geldi. İstanbukdına geldi. GAP Havalimanı'ndan takım otobüsüne binen Fenerbahçe kafilesi daha sonra kent merkezine gelerek stada geçti. - ŞANLIURFA
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Trendyol 1. Lig'de kazandıkları şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamada, Süper Lig'de oynama cesaretleri olduğuna vurgu yaparak, 'Bugün bunu bütün Türkiye'ye gösterdik. Çok önemli camiaların önünde lige çıktık. Süper Lig'e renk katacağımıza düşünüyorum. Bize inansınlar, bize ön yargı ile bakmasınlar' dedi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa maçı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor...
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