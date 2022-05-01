Alinur Aktaş: "Helal olsun çocuklar" - Son Dakika
Üye Girişi

Alinur Aktaş: "Helal olsun çocuklar"

01.05.2022 19:52
Alinur Aktaş: "Helal olsun çocuklar"

Bursaspor'un Manisa FK'yı 3-1 mağlup ettiği maçta tribünde bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, karşılaşma sonrası, "Çok önemli galibiyet. Helal olsun çocuklar.

Bursaspor'un Manisa FK'yı 3-1 mağlup ettiği maçta tribünde bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, karşılaşma sonrası, "Çok önemli galibiyet. Helal olsun çocuklar. Mücadeleye devam" açıklamasında bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor'un deplasmanda Manisa FK ile oynadığı kritik maçı yerinden takip etti. 90 dakika boyunca oldukça heyecanlı olduğu gözlenen Alinur Aktaş, 3-1 kazanılan maç sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Aktaş, şunları söyledi: "Çok önemli galibiyet. Helal olsun çocuklar. Mücadeleye devam." - BURSA

Alinur Aktaş: Helal olsun çocuklar
Alinur Aktaş: Helal olsun çocuklar

YORUMLAR
500
Manisa FK - Bursaspor maçının ardından Manisa FK - Bursaspor maçının ardından Manisa Futbol Kulübü - Bursaspor: 1-3 Manisa Futbol Kulübü - Bursaspor: 1-3

Bursaspor, Manisa, Bursa, Helal, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Alinur Aktaş: 'Helal olsun çocuklar' - Son Dakika


Son Dakika
19:53 Bakan Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı hakkında konuştu: Liderlerden ortak ziyaret olabilir
19:48 Dünyanın en güçlü orduları listelendi! 2022 yılına Türkiye detayı damga vurdu
19:43 Valerien Ismael hiç acımadı! Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu hakkında sert sözler: Bu kabul edilemez
19:36 Adıyaman'da sel: Çok sayıda araç sular altında kaldı!
19:27 Yürümeye başlayan bebek balkondan sarkmaya çalıştı, kedinin hareketi boğazları düğümledi
19:20 Futbolseverler mest oldu! Süper Lig'de yılın golünü Nouha Dicko attı
19:01 Alanyaspor, Yeni Malatya'yı 2-1 mağlup ederek 5. sıraya yerleşti!
18:59 Partilerin bayramlaşma programı netleşti! En çok ziyareti CHP gerçekleştirecek
18:07 Süper Lig'e yükselen 2 takım netleşti! Ligin bitmesine 3 hafta kala belli oldu
18:05 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı anketlerle belirlenecek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 19:58:38. #1.12#
SON DAKİKA: Alinur Aktaş: "Helal olsun çocuklar" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement