Allegri, Kenan Yıldız'ın saçlarından dert yandı - Son Dakika

Allegri, Kenan Yıldız'ın saçlarından dert yandı

Allegri, Kenan Yıldız\'ın saçlarından dert yandı
Son Güncelleme: 21.08.2023 15:22

Juventus'un teknik direktörü Allegri, Udinese maçının ardından Kenan Yıldız'ın saçlarıyla fazla oynamasından şikayetçi oldu. Allegri, Yıldız'ın saçlarını kestireceğini söyledi ve genç oyuncunun henüz bir çocuk olduğunu ve büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Juventus, İtalya Serie A'nın ilk haftasında Udinese'ye konuk oldu. Mücadeleyi 3-0 kazanan Juventus'ta Kenan Yıldız, 85. dakikada Dusan Vlahovic'in yerine oyuna dahil oldu. Karşılaşmanın ardından milli futbolcuyla ilgili konuşan hocası Allegri, Yıldız'ın saçlarından dert yandı.

"YARIN SAÇLARINI KESTİRECEK"

Allegri yaptığı açıklamada, "Kenan Yıldız, yarın saçlarını kestirecek. Çünkü maç içinde 100 kere saçlarıyla oynadı, o saçlar kesilecek. İşleri, olması gerektiği gibi yapmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"O HENÜZ BİR ÇOCUK"

Allegri ayrıca Kenan ile ilgili olarak, "O henüz bir çocuk ve çok fazla niteliği olan bir oyuncu. Daha önce oyuna alacaktım ancak oyuncu değişikliklerinde fikir değiştirmek zorunda kaldım." dedi.

'Maç içinde 100 kere saçlarıyla oynadı' diyen Allegri, Kenan Yıldız için kararını verdi: Yarın kestirecek
'Maç içinde 100 kere saçlarıyla oynadı' diyen Allegri, Kenan Yıldız için kararını verdi: Yarın kestirecek

Kenan Yıldız, Juventus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Allegri, Kenan Yıldız'ın saçlarından dert yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Allegri, Kenan Yıldız'ın saçlarından dert yandı - Son Dakika
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