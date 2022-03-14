Alman tenisçi Zverev, Indian Wells'ten elendi - Son Dakika
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Alman tenisçi Zverev, Indian Wells'ten elendi

14.03.2022 14:13
Alman tenisçi Zverev, Indian Wells'ten elendi

Tek erkeklerin dünya 3 numarası Alman tenisçi Alexander Zverev, katıldığı Indian Wells Masters turnuvasına ikinci turda veda etti.

Tek erkeklerin dünya 3 numarası Alman tenisçi Alexander Zverev, katıldığı Indian Wells Masters turnuvasına ikinci turda veda etti.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler ikinci turunda, Meksika Açık'ta maç sonrası hakeme yaptığı sportmenlik dışı hareketle gündeme gelen Zverev ile dünya 39 numarası ABD'li Tommy Paul karşılaştı.

2 saat 17 dakika süren mücadelede Paul, rakibini 6-2, 4-6 ve 7-6'lık setlerle 2-1 mağlup ederek kariyerinin en önemli galibiyetine imza attı. Seribaşı olarak katıldığı turnuvaya ikinci turdan başlayan 24 yaşındaki Zverev, Meksika Açık sonrası çıktığı ilk maçtan hüsranla ayrıldı.

Meksika'nın Acapulco kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının çift erkekler son 16 turundaki maçı kaybetmesinin ardından Zverev, raketini hakemin ayaklarına doğru metal sandalyeye sert şekilde birkaç kez vurmuş ve sözlü hakaretlerde bulunmasının ardından korttan ayrılmıştı. Profesyonel Tenisçiler Birliğinden (ATP), bu sportmenlik dışı hareketi nedeniyle Meksika Açık'tan ihraç edilen Zverev'e 8 hafta ertelemeli men ve toplam 65 bin dolar para cezaları vermişti.

Indian Wells Masters'ın tek kadınlar üçüncü turunda ise geçen yılın ABD Açık şampiyonu Büyük Britanyalı Emma Raducanu, Hırvat Petra Martic'e 6-7, 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yenilerek organizasyona erken veda eden diğer favori tenisçi oldu.

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Kaynak: AA

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