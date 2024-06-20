Almanya, EURO 2024 A Grubu'ndan çıkmayı garantiledi - Son Dakika
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Almanya, EURO 2024 A Grubu'ndan çıkmayı garantiledi

2024 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı. Ev sahibi Almanya, Macaristan'ı 2-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi. İskoçya ile İsviçre ise 1-1 berabere kaldı. Puan durumu şu şekildedir: Almanya 6 puan, İsviçre 4 puan, İskoçya 1 puan, Macaristan 0 puan. Üçüncü maçların programı ise İsviçre-Almanya ve İskoçya-Macaristan maçlarıdır.

20.06.2024 00:13
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2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu'nda ikinci maçlar tamamlanırken, ev sahibi Almanya gruptan çıkmayı garantiledi.

Turnuvada A Grubu'nda ikinci müsabakalarda Almanya ile Macaristan, İskoçya ile de İsviçre karşı karşıya geldi.

Grubun ikinci maçında ev sahibi Almanya, Stuttgart Arena'da Macaristan'ı Jamal Musiala ve İlkay Gündoğan'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.

Almanlar, ilk maçta da İskoçya'yı 5-1 ile geçmişti. Bu sonuçla puanını 6'ya yükselten Almanya, son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantiledi.

Grupta diğer maçta ise İskoçya ile İsviçre, Köln Stadı'nda 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla gruptaki ilk maçında Macaristan'ı 3-1 ile geçen İsviçre avantajını korumayı bildi. İlk maçta Almanya'ya 5-1 yenilen İskoçya ise ilk puanını İsviçre karşısında elde etti.

Puan durumu

A Grubu'nda ikinci maçlar sonunda oluşan puan durumu şöyle:

TakımMaçGBMAYAv.Puan
Almanya22007166
İsviçre21104224
İskoçya201126-41
Macaristan200215-40

Üçüncü maçların programı

A Grubu'nda üçüncü maçların programı TSİ şöyle:

23 Haziran Pazar:

22.00 İsviçre-Almanya (Frankfurt Arena)

22.00 İskoçya Macaristan (Stuttgart Arena)

Kaynak: AA

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