Almanya, EURO 2024 açılış maçında İskoçya'yı 5-1 yendi - Son Dakika
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Almanya, EURO 2024 açılış maçında İskoçya'yı 5-1 yendi

Almanya, ev sahibi olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) açılış maçında İskoçya'yı 5-1 yenerek A Grubu'na 3 puanla başladı. Almanya'nın gollerini Wirtz, Musiala, Havertz, Füllkrug ve Emre Can kaydederken, İskoçya'nın tek golü Rüdiger'in kendi kalesine attığı golle geldi.

15.06.2024 00:03
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Stat: Münih Futbol Arena

Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Benjamin Pages (Fransa)

Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstadt, Andrich (Dk. 46 Gross), Kross (Dk. 80 Emre Can), Musiala, İlkay Gündoğan, Wirtz (Dk. 63 Sane), Havertz (Dk. 63 Füllkrug)

İskoçya: Gunn, Hendry, Porteous, Tierney (Dk. 78 McKenna), Ralston, McTominay, McGregor (Dk. 67 Gilmour), Robertson, McGinn (Dk. 67 McLean), Christie (Dk. 82 Shankland), Adams (Dk. 46 Hanley)

Goller: Dk. 10 Wirtz, Dk. 19 Musiala, Dk. 45+1 Havertz (Penaltıdan), Dk. 68 Füllkrug, Dk. 90+3 Emre Can (Almanya), Dk. 87 Rüdiger (Kendi kalesine) (İskoçya)

Kırmızı kart: Dk. 44 Porteous (İskoçya)

Sarı kartlar: Dk. 31 Andrich, Dk. 62 Tah (Almanya), Dk. 48 Ralston (İskoçya)

Almanya, ev sahibi olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) açılış maçında İskoçya'yı 5-1 yendi.

68. dakikada ev sahibi ekip bir gol daha buldu. Bir kişi fazla oynamanın avantajıyla baskıyı artıran Almanya'da sahneye bu kez Füllkrug çıktı. Ceza sahası içinde İskoçya savunmasının uzaklaştıramadığı topu alan 31 yaşındaki futbolcu, düzgün ve sert bir vuruşla ağları havalandırdı: 4-0.

76. dakikada Almanya'nın golü VAR'a takıldı. Soldan yapılan ortada altıpas önünde topu kontrol eden Füllkrug, farkı 5'e çıkaran golü kaydetti. Yapılan inceleme sonucunda Füllkrug'un ofsaytta olduğu anlaşıldı ve gol iptal edildi.

87. dakikada İskoçya farkı 3'e indirdi. Robertson'un sağdan kullandığı serbest vuruşta arka direğe gelen topu McKenna kaleye göndermek istedi. Tehlikeyi önlemek isteyen Rüdiger ters vuruşla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 4-1.

90+3. dakikada Almanya, yeniden farkı 4'e çıkardı. Ceza yayı gerisinde topla buluşan Emre Can'ın plase vuruşunda top filelerle buluştu: 5-1.

Bu golün santrası yapılmadı ve Almanya, A Grubu'na 3 puanla başladı.

Kaynak: AA

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