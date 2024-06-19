Almanya, Macaristan'ı 2-0 Yendi

Stat: Stuttgart Arena
Hakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries (Hollanda)
Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelsadt, Andrich (Dk. 72 Emre Can), Kroos, Musiala (Dk. 72 Führich), İlkay Gündoğan (Dk. 84 Deniz Undav), Wirtz (Dk. 58 Sane), Havertz (Dk. 58 Füllkrug)
Macaristan: Gulacsi, Fiola, Orban, Dardai, Bolla (Dk. 75 Martin Adam), Adam Nagy (Dk. 64 Kleinheisler), Schafer, Kerkez (Dk. 75 Zsolt Nagy), Sallai (Dk. 87 Csoboth), Szoboszlai, Barnabas Varga (Dk. 87 Gazdag)
Goller: Dk. 22 Musiala, Dk. 67 İlkay Gündoğan (Almanya)
Sarı kartlar: Dk. 22 Barnabas Varga, Dk. 90+3 Szoboszlai (Macaristan), Dk. 27 Rüdiger, Dk. 89 Mittelsadt (Almanya)
Almanya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu ikinci maçında Macaristan'ı 2-0 yendi.
22. dakikada Almanya öne geçti. Musiala'nın pasıyla ceza sahası içinde buluşan İlkay Gündoğan, altıpas önünde topu rakibi Orban'a kaptırdı. Macar futbolcu dengesini kaybedip düşünce sol çaprazda yeniden meşin yuvarlağı alan İlkay, pasını altıpas gerisindeki Musiala'ya çıkardı. Musiala'nın vuruşunda, çizgi üzerindeki Fiola'nın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
67. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Soldan atağa katılan Mittelsadt'ın yerden ortasında, altıpas önünde uygun durumdaki İlkay Gündoğan düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 2-0.
Karşılaşmayı 2-0 kazanan Almanya puanını 6'ya çıkardı.
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