Almanya\'nın Gelsenkirchen Şehri: Kömür Madenciliği ve Futbolun İç İçe Geçtiği Bir İşçi Kenti

Spor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) ev sahipliği yapacak Almanya'nın Gelsenkirchen şehri, kömür madenciliği ve çelik üretimi geçmişiyle bilinen bir işçi kenti.

Almanya'nın kuzeybatısında, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bulunan Gelsenkirchen, Türklerin de yoğun yaşadığı şehirler arasında yer alıyor.

UNESCO Dünya Mirası Alanı ünvanına sahip Zollverein Kömür Madeni Sanayi Kompleksi ile Arena AufSchalke stadının da yer aldığı şehir, 300 bine yakın nüfusa sahip.

19. yüzyılda Alman endüstriyel devriminin merkezlerinden olan şehir, halen bunun izlerini taşımakta.

Tarihi

9. yüzyılda küçük bir çiftçi köyü olan Gelsenkirchen, keşfedilen kömür yataklarıyla hızla büyüdü.

Önemli bir sanayileşme yaşayan şehrin nüfusu, işçi göçü dolayısıyla hızla arttı.

20. yüzyılın başlarında Alman kömür madenciliği ve çelik endüstrisinin merkezi konumuna yükselen Gelsenkirchen, günümüzde ise modern ve tarihi cazibe merkezlerini barındıran canlı bir şehir konumunda.

Yüzölçümü olarak ülkenin en yoğun fabrikalaşmış şehirleri arasında yer alan Gelsenkirchen, zengin yer altı kaynaklarına sahip.

Şehirde spor

Gelsenkirchen şehrini, Bundesliga'da Schalke 04 temsil ediyor.

Almanya'nın en popüler takımları arasında yer alan Schalke 04, önemli bir taraftar desteğine sahip.

Tarihinde başarılı yıllar geçiren Schalke 04, 1997 yılında UEFA Kupası'nı kazandı.

1904 yılında Almanya'nın işçi sınıfının, özellikle en büyük maden ocaklarının yoğun olduğu bölgede kurulduğu için "madenciler" lakabıyla anılan kulüp, birçok spor branşını da bünyesinde barındırıyor.

Mesut Özil de burada yetişti

Dünya futbolunun en önemli isimleri arasında yer alan Mesut Özil, Gelsenkirchen'de doğdu.

Türk asıllı eski Alman futbolcu, Schalke 04 altyapısında yetişti. Mesut Özil, daha sonra Real Madrid ve Arsenal gibi Avrupa'nın en önde gelen ekiplerinde forma giydi.

Eski milli futbolcular Hamit ve Halil Altıntop kardeşler de Gelsenkirchen'de dünyaya geldi ve bu şehirde kariyerlerine başladı.

Çok sayıda ünlü futbolcunun dünya piyasasına kazandırıldığı şehir, ayrıca binlerce katılımcı ve seyircinin katılımıyla gerçekleştirilen bisiklet yarışı Muensterland Giro'ya ev sahipliği yapıyor.