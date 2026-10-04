Almanya, Yunanistan karşısında istediğini alamadı - Son Dakika
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Almanya, Yunanistan karşısında istediğini alamadı

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Almanya, Yunanistan karşısında istediğini alamadı
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UEFA Uluslar A Ligi 4. hafta mücadelesinde Yunanistan ile Almanya arasında oynanan karşılaşma başladığı gibi bitti.

UEFA Uluslar A Ligi 4. hafta mücadelesinde Yunanistan ile Almanya, Toumbas Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Tempolu ancak gol sesinin çıkmadığı karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte grupta puanını 8'e çıkaran Yunanistan, Hollanda'nın Sırbistan karşısında aldığı galibiyetin ardından 2. sıraya geriledi. Puanını 5'e yükselten Jürgen Klopp yönetimindeki Almanya ise 3. sırada kalmaya devam etti.

BİR SONRAKİ RAKİPLERİ

Gruptaki bir sonraki maç haftasında Yunanistan, zorlu Hollanda deplasmanına konuk olacak. Almanya ise Sırbistan ile deplasmanda karşılaşacak.

YunanistanAlmanyaFutbolSporSon Dakika

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