Alonso: Hull City karşısında hatalarımızı tekrarlayıp momentumu kaybettik - Son Dakika
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Alonso: Hull City karşısında hatalarımızı tekrarlayıp momentumu kaybettik

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Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, sahalarında Hull City ile 2-2 berabere kaldıkları maçta önceki hatalarını tekrarladıklarını ve momentumu kaybettiklerini söyledi. Alonso, gol yeme dinamiklerinden memnun olmadığını ve bu konuda daha iyi olmaları gerektiğini belirtti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin teknik direktörü Xabi Alonso, Hull City karşısında da önceki maçlarda yaptıkları hataları tekrarladıklarını ve momentumu kaybettiklerini söyledi.

İspanyol teknik adam, sahalarında 2-2 berabere kaldıkları Hull City maçının ardından basın toplantısı düzenledi.

Hull City karşısında önceki maçlardaki hatalarını tekrarladıklarını belirten Alonso, "Bunları düzeltmek zaman alacak. Öne geçtiğinizde mücadele etmeye devam etmeniz ve rakibe bu kadar kolay geri dönüş şansı vermemeniz gerekir. Özellikle yediğimiz ilk golde çok daha iyisini yapabilirdik. O ana kadar maçı kontrol ediyor ve pozisyonlar üretiyorduk. Fakat sahip olduğumuz o momentum bir anda değişti, maçın skorunu etkiledi. Bu, ele aldığımız bir konu ve daha iyi olacağız. Ancak şu anda performansımız üzerinde bir etkisi olduğu kesin." diye konuştu.

Genel olarak hücumda savunmaya kıyasla daha iyi olduklarını dile getiren deneyimli teknik adam, "Henüz birkaç maç oldu ama gol yeme dinamiklerimizden memnun değilim. Açık oyunda, duran toplarda, uzun toplarda, bu sertlik ve rekabetçi ortamda çok daha iyisini yapmalıyız." dedi.

Alonso, yedikleri ilk golle ilgili, "Her an çok dikkatli, olayı yaşayan ve tehlikenin her pozisyondan gelebileceğine hazır durumda olmalısınız. Eğer yumuşak kalırsanız ya da hazır olmazsanız cezalandırılırsınız. Biz de bu şekilde cezalandırıldık." ifadelerini kullandı.

İspanyol çalıştırıcı, devre arasındaki Jorrel Hato-Pep Chavarria değişikliğiyle ilgili soruya, "Taktikseldi. Farklı profile sahip bir oyuncu istiyorduk. Pep ve Jorell'in profilleri farklı." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Alonso: Hull City karşısında hatalarımızı tekrarlayıp momentumu kaybettik - Son Dakika

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