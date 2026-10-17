Alp Aksoy, Ferrari akademisi pilotu olarak 2027'de FIA FRECA'da yarışacak - Son Dakika
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Alp Aksoy, Ferrari akademisi pilotu olarak 2027'de FIA FRECA'da yarışacak

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Ferrari Sürücü Akademisi pilotu milli otomobil sporcusu Alp Aksoy, 2027 sezonunda FIA FRECA'da mücadele edecek. Formula Trophy Serisi'nde şampiyon olan 16 yaşındaki Aksoy, Ferrari'ye katıldığı için mutlu olduğunu ve 2030'da Formula 1'de yarışma hedefine yaklaştığını söyledi.

Ferrari Sürücü Akademisi pilotu olarak 2027 sezonunda Formula Bölgesel Avrupa Şampiyonası'nda (FIA FRECA) mücadele edecek milli otomobil sporcusu Alp Aksoy, hedefi olan Formula 1 pilotluğuna bir adım daha yaklaştığını söyledi.

Geçen yıl İtalya'nın Prema Racing takımıyla Formula 4'te yarışmaya başlayan 16 yaşındaki Alp Aksoy, F4 otomobillerinin kullanıldığı Formula Trophy Serisi'nde şampiyonluğa ulaştı. Başarı basamaklarını bir bir çıkan Alp, Ferrrari'nin kendi bünyesinde genç yetenekleri yetiştirerek Formula 1'e yükselmesini sağlayan akademiye kabul edildi.

Charles Leclerc, Sergio Perez, Lance Stroll, Mick Schumacher, Zhou Guanyu ve Oliver Bearman gibi birçok pilotun yetiştiği akademide kendini geliştirmeyi hedefleyen Alp, AA muhabirine yaptığı açıklamada 2030'da Formula 1'de yarışma hedefine biraz daha yaklaştığını kaydetti.

Ferrari'ye katıldığı için mutlu olduğunu dile getiren Alp Aksoy, "Formula 1'in en prestijli takımı Ferrari'ye girdiğim için hem kendi adıma hem de ülkem adına çok mutluyum. Ferrari ile ilk görüştüğümüz günün üstünden 12 ay geçti. Bu sürede beni simülatör ve mental testlerine soktular. Aynı zamanda antrenman ve yarışlarıma geldiler. Hedefim olan Formula 1'e bir adım daha yaklaştık." diye konuştu.

2030'da Formula 1'de yarışma hedefi olduğuna değinen Alp, "Bundan sonra Ferrari ailesiyle bütün antrenmanlara ve yarışlara çıkmak benim için ayrı bir motivasyon. Maranello'ya gidip Ferrai ile istediğim gibi simülatör ve yarış antrenmanları yapabileceğim. Aynı zamanda Ferrari'nin ekibi bana pistte yardımcı olacak. Bu da Formula 1 hedefimde bana çok büyük yardım edecek." ifadelerini kullandı.

Alp Aksoy, Türkiye'nin yeniden Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacağını hatırlatarak, "Formula 1'in yeniden Türkiye'ye dönmesinden dolayı çok mutluyum. Kendi ülkemde ve vatandaşlarımın önünde Formula 1'de yarışmak benim en büyük hayalim." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA
Formula 1FerrariSporSon Dakika

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