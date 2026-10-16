Alp Aksoy, Ferrari Sürücü Akademisi'ne kabul edilip 2027'de FIA FRECA'da yarışacak - Son Dakika
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Alp Aksoy, Ferrari Sürücü Akademisi'ne kabul edilip 2027'de FIA FRECA'da yarışacak

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Alp Aksoy, Ferrari Sürücü Akademisi\'ne kabul edilip 2027\'de FIA FRECA\'da yarışacak
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Milli otomobil sporcusu Alp Aksoy, Ferrari Sürücü Akademisi'ne kabul edildi. 2027'de akademi pilotu olarak FIA FRECA'da Portekiz'den İspanya'ya uzanan 10 yarışlık şampiyonada mücadele edecek Aksoy'un bu başarısı, Türk otomobil sporları adına önemli olarak değerlendirildi.

Milli otomobil sporcusu Alp Aksoy, 2027 sezonunda Ferrari Sürücü Akademisi pilotu olarak Formula Bölgesel Avrupa Şampiyonası'nda (FIA FRECA) mücadele edecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Portekiz'de başlayıp İspanya'da sona erecek ve 10 yarıştan oluşacak şampiyonada yer alacak Alp Aksoy'un Ferrari Sürücü Akademisi'ne kabul edilmesi, Türk otomobil sporları adına önemli bir başarı olarak değerlendirildi.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, milli sporcunun Ferrari Sürücü Akademisi'ne kabul edilmesinden büyük gurur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sporcumuz Alp Aksoy'un Ferrari Sürücü Akademisi'ne kabul edilmesi, yalnızca kendisi ve ailesi için değil, Türk otomobil sporları adına da büyük bir gurur kaynağı. Henüz kariyerinin başında ortaya koyduğu olağanüstü performansla Formula 1 yolunda çok önemli bir adım atan genç sporcumuzun, önümüzdeki yıllarda ülkemizi en üst seviyede temsil edeceğine olan inancımız tam. Bu önemli başarıda emeği geçen herkesi yürekten kutluyor, Alp'e Ferrari çatısı altında başarılarla dolu bir kariyer diliyorum."

Kaynak: AA
PortekizİspanyaFerrariSporSon Dakika

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