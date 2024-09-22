Alper Cavit Kabakçı Kano Federasyonu Başkanı

Spor

Kano Federasyonu'nda Alper Cavit Kabakçı tekrar başkan seçildi.

Ercan ATA/ ANKARA, - 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndan sonra kanunen yapılmak zorunda olan federasyonların genel kurullarında bugün Kano Federasyonu 6'ıncı Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Ankara'da yapılan Türkiye Kano Federasyonu 6'ıncı Olağan Genel Kurul'da eski Başkan Alper Cavit Kabakçı tek aday olarak seçime girdi. Genel Kurul'a katılan 113 delegenin tamamının oyunu alan Kabakçı, Türkiye Kano Federasyonu başkanlığına tekrar seçildi.

Türkiye Kano Federasyonu başkanlığına yeniden seçilen Alper Cavit Kabakçı'ın listesinde Ali Abdusselam Yılmaz, Bilgin Kopuz, Bülent Özyurt, Gizem Kaya, Mehmet Fatih Aksoy, Muhammed Demiralp, Süleyman Tunç, Oğuzhan Özen, Özge Ercan ve Üzeyir Kodan yer aldı.