Alper Öztürk\'ten 7 Altın Madalya

İZMİR Büyükşehir Belediyespor'un down sendromlu sporcusu Alper Öztürk, Down Sendromlular Dünya Şampiyonası'nı 7 altın madalyayla tamamladı. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 13-19 Haziran tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada Alper, artistik cimnastik büyük erkekler kategorisinde kulplu beygir, halka aleti, yer aleti, barfiks, paralel bar, atlama masası ve genel tasnifte dünya şampiyonu olmayı başardı. Organizasyonu 7 altın madalyayla tamamlayan başarılı sporcu toplam 7 defa kürsüye çıkarak İstiklal Marşı'mızı dinletip milli gururumuz oldu.