Alperen Berber Romanya\'da Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda altın madalya kazandı

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Alperen Berber, grekoromen stil 82 kiloda altın madalya elde etti.
Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Alperen Berber, grekoromen stil 82 kilonun finalinde yarışmaya bireysel olarak katılan Islam Ismailovich Aliev'le karşılaştı.
Rakibini 4-3 mağlup eden 19 yaşındaki Alperen Berber, altın madalyanın sahibi oldu.
Aynı kiloda gümüş madalyayı bireysel sporcu Islam Ismailovich Aliev, bronz madalyaları ise Gürcü Gela Bolkvadze ve Ukraynalı Yaroslav Filchakov elde etti.
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