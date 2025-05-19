Alperen Duman Dünya İkincisi Oldu

Mudanyalı genç sporcu Alperen Muhsin Duman, Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda dünya ikincisi oldu.
Mudanyalı genç sporcu Alperen Muhsin Duman, Antalya'da 14-18 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda dünya ikincisi oldu. Mudnaya Sami Evkuran Anadolu Lisesi lise ikinci sınıf öğrencisi Alperen Muhsin Duman, 69 kilo gençlerde büyük başarıya imza attı. - BURSA
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