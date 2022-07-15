Stoper mevkiinde görev yapabilen oyuncu için imza töreni düzenlendi. Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine, Kulüp 2. Başkanı Taner Karabal, Asbaşkan Cem Yılmaz ve futbolcu Alperen Erdinç katıldı. 2002 doğumlu olan genç sporcu kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Alperen Erdinç, Sivas Belediyespor'a transfer oldu - Son Dakika

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