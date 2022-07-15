Alperen Erdinç, Sivas Belediyespor'a transfer oldu - Son Dakika
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Alperen Erdinç, Sivas Belediyespor'a transfer oldu

15.07.2022 17:43
Alperen Erdinç, Sivas Belediyespor'a transfer oldu

Sivas Belediyespor, TFF 2. Lig ekiplerinden Balıkesirspor FK forması giyen 20 yaşındaki stoper oyuncusu Alperen Erdinç ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Sivas Belediyespor, TFF 2. Lig ekiplerinden Balıkesirspor FK forması giyen 20 yaşındaki stoper oyuncusu Alperen Erdinç ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Sivas Belediyespor'da yeni sezon için transfer çalışmaları hız kesemden devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım, genç oyuncu Alperen Erdinç'i kadrosuna kattı.

Stoper mevkiinde görev yapabilen oyuncu için imza töreni düzenlendi. Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine, Kulüp 2. Başkanı Taner Karabal, Asbaşkan Cem Yılmaz ve futbolcu Alperen Erdinç katıldı. 2002 doğumlu olan genç sporcu kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alperen Erdinç, Sivas Belediyespor'a transfer oldu - Son Dakika

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