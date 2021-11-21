Alperen'in 10 sayısı Rockets'ın mağlubiyet serisini durdurmaya yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 106-99 kaybettikleri New York Knicks deplasmanında 10 sayı, 6 ribauntla oynadı.

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