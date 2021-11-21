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Alperen'in 10 sayısı Rockets'ın mağlubiyet serisini durdurmaya yetmedi - Son Dakika

Alperen'in 10 sayısı Rockets'ın mağlubiyet serisini durdurmaya yetmedi

21.11.2021 10:06
Alperen'in 10 sayısı Rockets'ın mağlubiyet serisini durdurmaya yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 106-99 kaybettikleri New York Knicks deplasmanında 10 sayı, 6 ribauntla oynadı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 106-99 kaybettikleri New York Knicks deplasmanında 10 sayı, 6 ribauntla oynadı.

NBA'e 9 karşılaşmayla devam edildi.

Knicks, ligin son sırasındaki Rockets'ı, Alec Burks'ün 20 sayı, 5 ribaunt, 5 top çalma, Julius Randle'ın 16 sayı, 10 ribaunt, 9 asist ve Evan Fournier'in 19 sayılık performansıyla yendi. Peş peşe 14. mağlubiyetini yaşayan Rockets'ta Christian Wood 18 sayı, 12 ribaunt, Jae'Sean Tate de 11 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı. Kenardan oyuna giren Alperen ise 10 sayı, 6 ribaunt, 3 asistle maçı tamamladı.

Bucks'a galibiyeti 32 sayı, 20 ribauntla oynayan Giannis getirdi

Sezona kötü başlayan son şampiyon Milwaukee Bucks, ağırladığı Orlando Magic'i 117-108 yenerek üst üste 3. maçını kazandı.

Bucks'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo 32 sayı, 20 ribaunt, 5 asist, 3 blokla sahanın en etkili ismi oldu. Bobby Portis de 24 sayı, 15 ribauntla takım arkadaşına eşlik etti.

Magic cephesinde R.J. Hampton'ın 19 sayı, 9 asist, 5 ribaunt ve Jalen Suggs'ın 14 sayı, 6 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Sonuçlar

New York Knicks-Houston Rockets: 106-99

Indiana Pacers- New Orleans Pelicans: 111-94

Washington Wizards- Miami Heat: 103-100

Boston Celtics- Oklahoma City Thunder: 111-105

Atlanta Hawks- Charlotte Hornets: 115-105

Milwaukee Bucks-Orlando Magic: 117-108

Minnesota Timberwolves- Memphis Grizzlies: 138-95

Portland Trail Blazers- Philadelphia 76ers: 118-111

Sacramento Kings- Utah Jazz: 105-123

Amerikan Basketbol Ligi, New York Knicks, Houston Rockets, Julius Randle, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Alperen'in 10 sayısı Rockets'ın mağlubiyet serisini durdurmaya yetmedi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Alperen'in 10 sayısı Rockets'ın mağlubiyet serisini durdurmaya yetmedi - Son Dakika
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