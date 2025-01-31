Alperen Şengün 2025 NBA All-Star'ında - Son Dakika
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Alperen Şengün 2025 NBA All-Star'ında

Alperen Şengün 2025 NBA All-Star\'ında

Alperen Şengün, 2025 NBA All-Star maçında yedek oyuncu olarak yer alacak. Tebrik mesajları geldi.

31.01.2025 14:20
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Türk milli basketbolcu Alperen Şengün, 16 Şubat'ta oynanacak 2025 NBA All- Star maçında sahaya çıkacak.

Houston Rockets forması giyen Şengün, 2007'de All Star maçına seçilen Mehmet Okur'un ardından bu başarıyı gösteren ikinci Türk basketbolcu oldu.

Okur sosyal medya hesabından Şengün'ü tebrik etti ve "Seninle gurur duyuyorum. Hak ettin" ifadelerini kullandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da birer tebrik mesajı yayımladı.

NBA'de doğu ve batı konferansından en iyi oyuncular arasından seçilerek oluşturulan doğu ve batı karmaları her yıl "All-Star" adıyla eğlence amaçlı maçta oynuyor.

İki takımda da 12'şer basketbolcu yer alıyor.

22 yaşındaki Alperen Şengün, 2025 All-Star müsabakasında yedeklerde olacak.

2021 yılında beri NBA'de oynayan bu sezon maç başına 19,1 sayı, 10,4 ribaunt ve 5,0 asist ortalamalarıyla oynadı ve takımını sırtlayan isimlerden birisi oldu.

2025 NBA All-Star organizasyonu, San Francisco'daki Chase Center'da oynanacak.

NBA All-Star maçında parkeye çıkacak 24 oyuncu şu şekilde:

Doğu Konferansı All-Star ilk 5'i

Doğu Konferansı All-Star yedekleri

Batı Konferansı All-Star ilk 5'i

Batı Konferansı All-Star yedekleri

Kaynak: BBC

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Son Dakika Spor Alperen Şengün 2025 NBA All-Star'ında - Son Dakika

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