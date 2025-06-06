NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, memleketi Giresun'da yoğun ilgiyle karşılandı.
NBA Houston Rockets formasıyla başarılı bir sezonu geride bırakan Alperen Şengün, memleketi Giresun'a gelerek ailesi, arkadaşları ve hemşehrileriyle hasret giderdi. Yoğun ilgiyle karşılanan yıldız basketbolcu, özel bir antrenman programı eşliğinde çalışmalarını da sürdürdü. Giresunlu vatandaşlar, Şengün'e sevgi gösterilerinde bulunurken, çok sayıda da hatıra fotoğrafı çektirdi. - GİRESUN
Son Dakika › Spor › Alperen Şengün Giresun'da Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?