Üye Girişi
Alperen Şengün'lü Houston, Phoenix deplasmanında kayıp - Son Dakika

Alperen Şengün'lü Houston, Phoenix deplasmanında kayıp

17.02.2022 10:59
Alperen Şengün'lü Houston, Phoenix deplasmanında kayıp

NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets deplasmanda karşı karşıya geldiği Phoenix Suns'a 124-121 mağlup oldu.

NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets deplasmanda karşı karşıya geldiği Phoenix Suns'a 124-121 mağlup oldu. Alperen mücadeleyi 19 sayı, 14 ribaund, 3 asist, 2 top çalma ve 1 blok ile tamamladı.

NBA'de normal sezon 11 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Footprint Center'da karşılaştığı Phoenix Suns'a 124-121'lik skorla mağlup oldu ve üst üste 6., toplamda da 42. yenilgisini aldı. Houston'da Alperen Şengün kariyer gecesini yaşadı. Şengün, 19 sayı ile kariyer rekorunu egale ederken, 14 ribaund ile de kariyer rekoruna ulaştı. Genç oyuncu 3 asist, 2 top çalma ve 1 blok da kaydetti. Houston'da Dennis Schröder de 23 sayı, 9 asistle maçı tamamladı. Ligde üst üste 7., toplamda da 48. galibiyetini elde eden Phoenix'te ise Devin Booker 24 sayı ve Deandre Ayton 23 sayı ve Mikal Bridges 17 sayı ile oynayarak galibiyeti getirdi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Orlando Magic: 109 - Atlanta Hawks: 130

New York Knicks: 106 - Brooklyn Nets: 111

Boston Celtics: 111 - Detroit Pistons: 112

Indiana Pacers: 113 - Washington Wizards: 108

Oklahoma City Thunder: 106 - San Antonio Spurs: 114

Chicago Bulls: 125 - Sacramento Kings: 118

Memphis Grizzlies: 119 - Portland Trail Blazers: 123

Minnesota Timberwolves: 91 - Toronto Raptors: 103

Phoenix Suns: 124 - Houston Rockets: 121

Los Angeles Lakers: 106 - Utah Jazz: 101

Golden State Warriors: 116 - Denver Nuggets: 117 - İSTANBUL

YORUMLAR
500

Houston Rockets, Phoenix Suns, Phoenix, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Alperen Şengün'lü Houston, Phoenix deplasmanında kayıp - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
11:00 TÜİK'e göre İstanbul'da insanlar en çok Avrupa Yakası'nda yaşıyor
10:49 34'lük Hamsik'e 4 milyonluk teklif geldi! Trabzonspor reddetti
10:48 Taylan Antalyalı eleştiriler sonrası psikolojik destek alıyor
10:48 Vurgunun böylesi! 2 TL'ye mal olan salatalık, nasıl 30 TL'ye satılıyor?
10:44 Sürüdeki ördek çırpına çırpına can verdi, ne olduğu çekim yavaşlayınca anlaşıldı
10:44 Babasının kredi kartıyla oyun indirdi! Ama bıraktığı notla affedilmeyi hak etti
10:42 Oğlum'da dün akşam neler oldu? Zeynep, Tuğrul'un teklifini kabul edecek mi?
10:41 Gülşen'den "Namus" şarkılı gönderme: Namuslu görünmek kimlere kalmış?
10:37 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sıla Şentürk davasına müdahil olacak! "En ağır ceza" vurgusu!
18:42 4 aylık hamile Hazal böyle öldürülmüş: Katil belindeki kasap bıçağını önce alnına, sonra kalbine saplamış!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 11:07:24. #1.13#
SON DAKİKA: Alperen Şengün'lü Houston, Phoenix deplasmanında kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement