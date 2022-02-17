Alperen Şengün'lü Houston, Phoenix deplasmanında kayıp

NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets deplasmanda karşı karşıya geldiği Phoenix Suns'a 124-121 mağlup oldu. Alperen mücadeleyi 19 sayı, 14 ribaund, 3 asist, 2 top çalma ve 1 blok ile tamamladı.

NBA'de normal sezon 11 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Footprint Center'da karşılaştığı Phoenix Suns'a 124-121'lik skorla mağlup oldu ve üst üste 6., toplamda da 42. yenilgisini aldı. Houston'da Alperen Şengün kariyer gecesini yaşadı. Şengün, 19 sayı ile kariyer rekorunu egale ederken, 14 ribaund ile de kariyer rekoruna ulaştı. Genç oyuncu 3 asist, 2 top çalma ve 1 blok da kaydetti. Houston'da Dennis Schröder de 23 sayı, 9 asistle maçı tamamladı. Ligde üst üste 7., toplamda da 48. galibiyetini elde eden Phoenix'te ise Devin Booker 24 sayı ve Deandre Ayton 23 sayı ve Mikal Bridges 17 sayı ile oynayarak galibiyeti getirdi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Orlando Magic: 109 - Atlanta Hawks: 130

New York Knicks: 106 - Brooklyn Nets: 111

Boston Celtics: 111 - Detroit Pistons: 112

Indiana Pacers: 113 - Washington Wizards: 108

Oklahoma City Thunder: 106 - San Antonio Spurs: 114

Chicago Bulls: 125 - Sacramento Kings: 118

Memphis Grizzlies: 119 - Portland Trail Blazers: 123

Minnesota Timberwolves: 91 - Toronto Raptors: 103

Phoenix Suns: 124 - Houston Rockets: 121

Los Angeles Lakers: 106 - Utah Jazz: 101

Golden State Warriors: 116 - Denver Nuggets: 117 - İSTANBUL