Alperen Şengün, medya gününde NBA'de en iyi oyuncu olma hedefini açıkladı - Son Dakika
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Alperen Şengün, medya gününde NBA'de en iyi oyuncu olma hedefini açıkladı

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Houston Rockets'ta forma giyen Alperen Şengün, yeni sezon öncesi medya gününde NBA'in en iyi oyuncusu olmak istediğini söyledi. Beklentilerin kendisini motive ettiğini belirten Şengün, her yıl gelen 60 yeni oyuncuya dikkat çekerek bu ligde oynamanın zor olduğunu ifade etti.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets'ta forma giyen Alperen Şengün, ligin en iyi oyuncusu olmak istediğini söyledi.

Yeni sezon öncesi medya gününde konuşan milli basketbolcu, "Her yıl beklentiler farklılaşıyor, giderek büyüyor. Daha iyi bir oyuncu haline ancak böyle gelirsiniz. Bir gün bu ligdeki en iyi oyuncu olmak istiyorum." dedi.

Beklentilerin kendisini daha motive ettiğini belirten 24 yaşındaki oyuncu, "Bu ligde oynamak bir hayatta kalma mücadelesi. Çünkü her yıl gelen 60 yeni oyuncu var ve emekli olana kadar asla rahatlayamazsınız. Her yıl çok çalışmalısınız. Bu ligde oynamak zor. Çok fazla yetenek var ve ben bu baskıyı seviyorum. Her yıl, beni daha iyi bir oyuncu yapıyor. 20 sayı attıysam, 25 yapabilirim. 25 attıysam, 30 yapabilirim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Houston RocketsAlperen ŞengünMedyaSporNBASon Dakika

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