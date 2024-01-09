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Alperen Şengün, NBA Batı Konferansı'nda haftanın oyuncusu seçildi - Son Dakika
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Alperen Şengün, NBA Batı Konferansı'nda haftanın oyuncusu seçildi

Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, NBA Batı Konferansı'nda haftanın oyuncusu seçildi. Şengün, haftayı 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamlayan Rockets'ın pota altı oyuncusu olarak 11. haftanın en iyi oyuncusu ödülünü kazandı. Hafta boyunca maç başına 24 sayı, 7 ribaunt ve 4,5 asist ortalamalarıyla oynayan Alperen Şengün, büyük bir performans sergiledi.

Alperen Şengün, NBA Batı Konferansı\'nda haftanın oyuncusu seçildi
09.01.2024 - 00:05,
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Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı'nda haftanın oyuncusu seçildi.

NBA'den yapılan açıklamaya göre haftayı 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamlayan Rockets'ın pota altı oyuncusu Alperen Şengün, Batı Konferansı'nda 11. haftanın en iyi oyuncusu ödülünü kazandı.

Alperen, hafta boyunca maç başına 24 sayı, 7 ribaunt ve 4,5 asist ortalamalarıyla oynadı.

New York Knicks'ten Jalen Brunson ise Doğu Konferansı'nda haftanın oyuncusu seçildi. Brunson, haftayı 27,3 sayı, 3,3 ribaunt, 9,3 asist ortalamalarıyla tamamladı.

Kaynak: AA
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