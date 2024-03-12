Alperen Şengün, sakatlığının ardından güçlü dönmek için çalışmalara başlayacak - Son Dakika
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Spor

Alperen Şengün, sakatlığının ardından güçlü dönmek için çalışmalara başlayacak

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, sağ diz ve ayak bileği sakatlığının ardından kısa bir tedavi sürecine gireceğini ve daha güçlü dönmek için çalışmalara başlayacağını açıkladı. Şengün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda desteklerinden dolayı herkese teşekkür etti.

12.03.2024 11:13  Güncelleme: 11:15
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, kısa bir tedavi sürecinin ardından salonlara eskisinden daha güçlü dönmek için çalışmalara başlayacağını bildirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Alperen, "Allah'a çok şükür dizimde herhangi bir problem yok. Bileğim burkulduğu için kısa bir tedavi sürecim olacak. Desteğinizi hissetmek bana güç verdi. En kısa zamanda eskisinden daha güçlü dönmek için çalışmalara başlayacağım. Herkese çok teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Milli basketbolcu, Sacramento Kings ile yapılan maçta sağ dizinden ve ayak bileğinden sakatlanarak salonu tekerlekli sandalyeyle terk etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Alperen Şengün, sakatlığının ardından güçlü dönmek için çalışmalara başlayacak - Son Dakika

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