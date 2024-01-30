 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 31 sayılık performansıyla Lakers'ı mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi

Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 31 sayılık performansıyla Lakers'ı mağlup etti

NBA'de Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 31 sayı attığı maçta Los Angeles Lakers'ı 135-119 mağlup etti. Rockets'ın galibiyetinde Jalen Green ve Cam Whitmore da önemli rol oynadı. Diğer maçlarda Washington Wizards, San Antonio Spurs'u yendi ve Cedi Osman 20 sayı attı. Dallas Mavericks ise Luka Doncic'in 45 sayılık performansıyla Orlando Magic'i geçti.

Houston Rockets, Alperen Şengün\'ün 31 sayılık performansıyla Lakers\'ı mağlup etti
30.01.2024 - 10:33,
Abone Ol

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 31 sayı attığı maçta Los Angeles Lakers'ı 135-119 mağlup etti.

NBA'e 12 maçla devam edildi. Rockets'ın Lakers'ı yendiği mücadelede 39 dakika 30 saniye süre alarak "double-double" yapan Alperen, 31 sayı, 12 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynadı.

Ev sahibi Rockets'ta Jalen Green 34 sayı, 12 ribaunt ve Cam Whitmore 20 sayı, 6 ribauntla sezonun 22. galibiyetine katkı sağladı.

Jalen Green ve Alperen Şengün, NBA tarihinde 21 veya daha genç yaşta olup bir maçta 30 sayı ve 10 ribaunt üstü performans sergileyen ilk ikili oldu.

Bu sezon 24. yenilgisini yaşayan Lakers'ta LeBron James, Anthony Davis ve D'Angelo Russell 23'er sayı kaydetti.

Cedi Osman'dan 20 sayı

Washington Wizards, milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği San Antonio Spurs'ü deplasmanda 118-113 yendi.

Sezonun 9. galibiyetini alan Wizards'ta Kyle Kuzma 18 sayı, 11 ribaunt ve Daniel Gafford 16 sayı, 13 ribauntla "double-double" yaptı.

Ev sahibi Spurs'te Devin Vassell'in 24 sayı, 5 ribaunt ve Victor Wembanyama'nın 22 sayı, 11 ribauntluk performansları, sezonun 37. mağlubiyetini önleyemedi. Karşılaşmada 28 dakika 32 saniye görev alan Cedi Osman ise 20 sayı, 3 ribaunt, 2 asist, 2 top çalmayla mücadele etti.

Doncic'ten 45 sayı

Dallas Mavericks, all-star oyun kurucusu Luka Doncic'in 45 sayı, 9 ribaunt, 15 asistle yıldızlaştığı maçta Orlando Magic'i 131-129'luk skorla geçti.

Tim Hardaway Jr 36, Dereck Lively ve Jaden Hardy 20'şer sayıyla Mavericks'in 26. galibiyetinde önemli rol oynadı.

Paolo Banchero'nun 36 ve Franz Wagner'in 21 sayısı, konuk ekip Magic'in 23. mağlubiyetini engelleyemedi.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers- Los Angeles Clippers: 118-108

Charlotte Hornets- New York Knicks: 92-113

Miami Heat- Phoenix Suns: 105-118

Brooklyn Nets- Utah Jazz: 147-114

Boston Celtics- New Orleans Pelicans: 118-112

San Antonio Spurs-Washington Wizards: 113-118

Oklahoma City Thunder- Minnesota Timberwolves: 101-107

Memphis Grizzlies- Sacramento Kings: 94-103

Houston Rockets- Los Angeles Lakers: 135-119

Dallas Mavericks-Orlando Magic: 131-129

Denver Nuggets- Milwaukee Bucks: 113-107

Portland Trail Blazers- Philadelphia 76ers: 130-104

Kaynak: AA
YORUMLAR

Los Angeles Lakers, Houston Rockets, Alperen Şengün, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 31 sayılık performansıyla Lakers'ı mağlup etti - Son Dakika


12:20
AK Parti Grup Başkanvekili: Can Atalay'ın Vekilliği Bu Hafta Düşürülebilir AK Parti Grup Başkanvekili: Can Atalay'ın Vekilliği Bu Hafta Düşürülebilir
12:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Seçim Beyannamesi'ni tanıttı Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Seçim Beyannamesi'ni tanıttı
12:09
Savaş uçaklarının gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin ağzı açık kaldı Savaş uçaklarının gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin ağzı açık kaldı
11:51
Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde
11:42
Yargıtay'dan ev sahipleriyle ilgili emsal karar Yargıtay'dan ev sahipleriyle ilgili emsal karar
11:41
14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası
11:33
Davutoğlu'na yanıt veren Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Bana başbakanlık teklif edildi Davutoğlu'na yanıt veren Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Bana başbakanlık teklif edildi
11:33
Yerel seçimlerde sandık görevlilerin alacağı ücretler belli oldu Yerel seçimlerde sandık görevlilerin alacağı ücretler belli oldu

Son Dakika
12:20 AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta: Can Atalay'ın vekilliği düşürülecek
12:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Seçim Beyannamesi'ni tanıttı
12:09 Savaş uçaklarının gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin ağzı açık kaldı
11:51 Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde
11:42 Yargıtay'dan ev sahipleriyle ilgili emsal karar
11:41 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası
11:33 Davutoğlu'na yanıt veren Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Bana başbakanlık teklif edildi
11:33 Yerel seçimlerde sandık görevlilerin alacağı ücretler belli oldu
11:23 Fenerbahçe'den ayrılan Miguel Crespo, Rayo Vallecano'ya transfer oldu
11:19 TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 12:31:31. #1.12#
SON DAKİKA: Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 31 sayılık performansıyla Lakers'ı mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement