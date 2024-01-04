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Alperen Şengün'ün Houston Rockets'ı Brooklyn Nets'i mağlup etti - Son Dakika
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Alperen Şengün'ün Houston Rockets'ı Brooklyn Nets'i mağlup etti

NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, evinde karşı karşıya geldiği Brooklyn Nets'i 112-101'lik skorla mağlup etti. Alperen, maçta 30 sayı, 8 ribaund, 4 asist, 3 top çalma ve 1 blokla oynadı.

Alperen Şengün\'ün Houston Rockets\'ı Brooklyn Nets\'i mağlup etti
04.01.2024 - 10:22,  Güncelleme: 10:44
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NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, evinde karşı karşıya geldiği Brooklyn Nets'i 112-101'lik skorla mağlup etti. Alperen, maçta 30 sayı, 8 ribaund, 4 asist, 3 top çalma ve 1 blokla oynadı.

NBA'de normal sezon 12 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, sahasında karşılaştığı Brooklyn Nets'i 112-101'lik skorla mağlup etti. Ligde 17. galibiyetini elde eden Houston'da Alperen Şengün, 34 dakika süre aldığı maçta 30 sayı, 8 ribaund, 4 asist, 3 top çalma ve 1 blokla oynadı ve maçın en skorer ismi oldu. Takımda ayrıca Fred VanVleet 21 sayı, 10 asist ve Jalen Green 14 sayı, 8 ribaund ile galibiyete katkı verdi. Bu sezon üst üste 5, toplamda 20. yenilgisini alan Brooklyn'de ise Cameron Johnson 15 sayı, 6 ribaund ve Mikal Bridges da 15 sayı, 4 ribaund ile müsabakayı tamamladı.

Doncic'in 41 sayı attığı maçta Dallas galip

Dallas Mavericks, konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 126-97 yendi ve 20. galibiyetini kazandı. Dallas'ta Luka Doncic 41 sayı, 6 ribaund ve 5 asistle oynarken, Kyrie Irving de 29 sayı, 9 ribaund ile mücadele etti. Ligde 24. kez parkeden yenilgiyle ayrılan Portland'da ise Shaedon Sharpe 16 sayı, Anfernee Simons da 15 sayı ile oynasa da mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'de günün sonuçları şöyle:

Cleveland Cavaliers: 140 - Washington Wizards: 101

Indiana Pacers: 142 - Milwaukee Bucks: 130

Atlanta Hawks: 141 - Oklahoma City Thunder: 138

Minnesota Timberwolves: 106 - New Orleans Pelicans: 117

Memphis Grizzlies: 111 - Toronto Raptors: 116

Houston Rockets: 112 - Brooklyn Nets: 101

Dallas Mavericks: 126 - Portland Trail Blazers: 97

New York Knicks: 116 - Chicago Bulls: 100

Phoenix Suns: 122 - Los Angeles Clippers: 131

Utah Jazz: 154 - Detroit Pistons: 148

Los Angeles Lakers: 96 - Miami Heat: 110

Sacramento Kings: 138 - Orlando Magic: 135 - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Alperen Şengün'ün Houston Rockets'ı Brooklyn Nets'i mağlup etti - Son Dakika


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