NBA'de Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets ile Miami Heat arasında oynanan maça son anlarda yaşanan büyük kavga damga vurdu. 6 kişinin oyundan ihraç edildiği müsabakada Heat galibiyeti ile tamamlandı.
Maçın bitimine 35 saniye kala, Miami Heat'in 99-94 üstünlüğü sürerken Rockets'tan Amen Thompson ile Heat'ten Tyler Herro arasında tansiyon tavan yaptı. Thompson, Herro'yu yakasından tutarak yere savurdu. Bu hareket sonrası iki takımın yedek kulübelerindeki oyuncular ve koçlar sahaya akın etti. Yaşanan arbede sırasında yumruklaşmalar yaşandı ve güvenlik görevlileri kargaşayı zorlukla kontrol altına alabildi.
Olayların ardından Amen Thompson ve Tyler Herro'nun yanı sıra Rockets'tan guard Jalen Green, başantrenör Ime Udoka ve yardımcı antrenör Ben Sullivan, Heat'ten ise Terry Rozier oyundan ihraç edildi.
Son Dakika › Spor › Alperen Şengün'ün de oynadığı maçta ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
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