Altay'a Kemal Zorlu'dan kenetlenme çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

Altay'a Kemal Zorlu'dan kenetlenme çağrısı

06.05.2022 12:29
Altay'a Kemal Zorlu'dan kenetlenme çağrısı

Altay'ın 28 Nisan'daki genel kurulunda başkan adayı çıkmaması üzerine kulüpte yönetim krizi yaşanırken, camianın duayen isimlerinden Kemal Zorlu kenetlenme çağrısı yaptı.

Altay'ın 28 Nisan'daki genel kurulunda başkan adayı çıkmaması üzerine kulüpte yönetim krizi yaşanırken, camianın duayen isimlerinden Kemal Zorlu kenetlenme çağrısı yaptı. Kulübün toplam borcunun 371 milyon TL olarak açıklanması üzerine, "Yaşanan ekonomik krizden kavga ederek kurtulamayız" diyen Zorlu, "Gerilim ortamı yerini, birlik ve beraberliğe bırakmalı. Son kongrede yaşananlar Altay'a hiç yakışmadı" ifadesini kullandı. Kemal Zorlu, "Camia bir araya gelmeli. Sorunların çözümü için ortak hareket şart. Kaos Altay'ı uçuruma sürükler. Üstelik eldeki değerleri korumak için hiç zaman kaybetmemek gerek" diye konuştu.

Yönetime talip çıkmaması üzerine ortaya çıkan yönetim krizinin kulübe büyük zarar vereceğini söyleyen Kemal Zorlu, "Kongrede yaşananlar Altaylılık duruşuna yakışmamış, kulübümüzün imajına zarar vermiştir. Öncelikle birlik beraberlik içinde hareket ettiğimizi herkese göstermeli ve imaj tazelememiz gerek. Kaostan kurtulup, huzur ortamı yaratmak, sorunların aşılması yönünde atılacak ilk adımdır. Altay huzur ortamının sağlanması, camianın birlik ve beraberlik içinde ortak akıl üretmesiyle kurtulur. Kısır çekişmeler, kavgalar ve suçlu aramak borç yükünün kaldırılması yönünde hiçbir fayda sağlamaz" mesajı verdi.

"HİZMET ETMEK İSTEYEN ÇIKACAKTIR""Altay gibi büyük bir kulübe hizmet etmek isteyenler elbette çıkacaktır" diyen Kemal Zorlu, "Bu ortamda taşın altına elini koyacak kişiler, huzur ortamı ister. Siyah-beyazlı renklere gönül veren herkesin desteğini alacağını bilmek ister. Bu nedenle camianın tüm dinamikleri, Altaylılık duruşu içinde hareket etmelidir. Bizler yaşımız itibariyle bu yüksek tempolu işi yerine getirecek zamanı geçtik. Ancak tecrübelerimizle yol gösterici olabiliriz. Deneyimlerimizden yararlanmak isteyen herkese kapımız açık" dedi.Kemal Zorlu, "Eldeki değerleri korumak istiyorsak, kaybedecek hiç zamanımız yok. Kalecimiz Mateusz Lis'in bedelsiz serbest kalmaması için kendisine 15 Mayıs'a kadar ödeme yapılması gerektiği şeklinde haberler yayınlanıyor. Takımda tutulması gereken tüm oyuncular için aynı şey geçerli. Gelecek sezon TFF 1'inci Lig'de şampiyon olabilecek bir takım yaratmak için eldeki kadronun iskeletini korumak gerek. Eğer kısır çekişmeler yüzünden geç kalırsak, Altay daha önce yaşadığı kabus günlerine geri dönebilir" ifadesini kullandı.

Altay'a Kemal Zorlu'dan kenetlenme çağrısı
Altay'a Kemal Zorlu'dan kenetlenme çağrısı
Altay'a Kemal Zorlu'dan kenetlenme çağrısı
YORUMLAR
500
Çiğ Süt Fiyatı 7 Buçuk Lira Olarak Açıklandı… Üreticilere 3 Ay Boyunca Verilen 1 TL'lik Destek 20 Kuruşa İndirildi Çiğ Süt Fiyatı 7 Buçuk Lira Olarak Açıklandı… Üreticilere 3 Ay Boyunca Verilen 1 TL'lik Destek 20 Kuruşa İndirildi Çiğ Süt Fiyatı 7 Buçuk Lira Olarak Açıklandı… Üreticilere 3 Ay Boyunca Verilen 1 TL'lik Destek 20 Kuruşa İndirildi Çiğ Süt Fiyatı 7 Buçuk Lira Olarak Açıklandı… Üreticilere 3 Ay Boyunca Verilen 1 TL'lik Destek 20 Kuruşa İndirildi

Kemal Zorlu, Türk Lirası, Nisan, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay'a Kemal Zorlu'dan kenetlenme çağrısı - Son Dakika


Son Dakika
18:33 Ekrem İmamoğlu'ndan gazetecilerle çektirdiği fotoğraf hakkında ilk kez konuştu: İlk yurt içindeki gezime de Abdülkadir Selvi'yi davet etmek istiyorum
18:31 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç canlı yayında deliye döndü: En azından polise acıyın, aklınızı mı yediniz!
17:43 Üreticiler merakla bekliyordu! Et ve Süt Kurumu'ndan zam açıklaması geldi
17:41 Trabzonspor'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ilginç cevap! Rastgele harflere bastılar
17:40 Başkan Ali Koç'tan Trabzonspor'un şampiyonluğu için çarpıcı açıklamalar! İşte WhatsApp mesajları
17:31 Burak Elmas'ın ayrılmaya niyeti yok! Torrent'in yerine Gattuso'yu getirmeyi planlıyor
17:20 Bakan Soylu ve Özdağ arasındaki polemiğe AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi: Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz
17:09 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı sokak ortasında öldüren katil zanlısı tutuklandı
17:04 Avrasya Araştırma'dan son seçim anketi: Erdoğan üç ihtimalde de kaybediyor
16:59 ABD eski Savunma Bakanı Esper'den itiraf: Trump, Meksika'daki uyuşturucu laboratuvarlarına füze yağdırmayı planlıyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 18:58:30. #1.12#
SON DAKİKA: Altay'a Kemal Zorlu'dan kenetlenme çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement