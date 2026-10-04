Altay, Alanya 1221 ile 0-0 berabere kaldı; evinde yine kazanamadı, 6 puanla yetindi

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta İzmir'e puansız gelen Alanya 1221 ile 0-0 berabere kalarak 6 puana ulaşan Altay, ilk 5 haftada 4 maça çıktığı evi Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 3 beraberlik, 1 yenilgi alırken, galibiyet elde edemedi. Siyah-beyazlılar, Alsancak'taki randevularda Denizli İdmanyurdu ve Karşıyaka (D) ile 1-1 berabere kalıp, Gemlik Sümerbey'e 2-1 yenilmişti. Altay tek galibiyetini Bucaspor 1928 deplasmanında elde etti. İzmir temsilcisi Alanya karşısında bu sezon ilk kez bir 90 dakikayı gol atamadan tamamladı. Siyah-beyazlılar, önümüzdeki hafta Uşakspor'a konuk olacak.

Sahaya puan ya da puanlar toplama hedefiyle çıktıklarını belirten Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, "Değerlendiremediğimiz pozisyonlarımız ve direkten dönen bir topumuz var. Bu fırsatlardan birini gole çevirebilseydik maçın gidişatı ve sonuç farklı olabilirdi" dedi.

Oyunun genelinden memnun olduğunu söyleyen teknik patron Üzümcü, tecrübe kazandıkça daha iyi olacaklarını, kaybetmeme alışkanlığının kıymetli olduğunu dile getirdi. Üzümcü, "Bu formayı giyen bütün futbolcularımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Onların mücadelesi ve gelişme isteği bize umut veriyor" diye konuştu.

BAŞKAN ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Altay Başkanı Sinan Kanlı, Alanya 1221 maçını taraftarların arasında maraton tribününde takip etti. Başkan Kanlı maç başlamadan önce taraftarlara üçlü çektirdi. Tezahüratlara katılan Sinan Kanlı, tribünlerden alkış topladı.