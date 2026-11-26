3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son olarak deplasmanda Gaziemir Spor'a 2-1 yenilerek üst üste 4'üncü mağlubiyetini alan düşme hattının 1 puan üzerindeki Altay'da bu maçın ardından oyunculara tepki göstererek radikal kararlar alacaklarının sinyalini veren Başkan Sinan Kanlı, somut adım atmadı. Sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görevini yerine getirmek için gerekli gayreti göstermeyen kim olursa olsun kıyıma uğrayacak ve kalan sağlarla, gerekirse altyapıdan yeni enerjilerle devam edilecek" mesajı veren Sinan Kanlı şimdilik beklemeye geçti.

İzmir temsilcisinin pazar günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynayacağı Kepez Spor karşılaşmasında göstereceği mücadeleye göre yönetimin yol haritasını belirleyeceği ifade edildi. Kritik Kepez randevusuna mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanan siyah-beyazlılarda kötü gidişin devam etmesi durumunda önümüzdeki hafta kadro dışı kararları çıkması bekleniyor.

Transfer yasağı nedeniyle altyapıdan yetişen gençleriyle mücadele eden 10 puanlı Altay, 11 puanı bulunan Antalya temsilcisini dize getirerek 7 haftalık 3 puan özlemini sonlandırmak istiyor.