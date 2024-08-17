Altay Başkanı Ödeme İçin Futbolculardan Süre İstedi

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TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altay'da son dönemde yaşanan mali sorunlar nedeniyle taraftarların istifaya davet ettiği Başkan Süleyman Özkaral'ın ödeme yapmak için futbolculardan süre istediği öğrenildi.

Olağanüstü genel kurul kararı almayı düşünmeyen Başkan Özkaral'ın geçmiş dönem alacağı bulunan ve yeni sezon için ödeme bekleyen oyunculardan 10 gün daha beklemelerini talep ettiği belirtildi. Yaptığı sponsorluk görüşmelerinden şimdiye kadar olumlu sonuç alamayan Süleyman Özkaral'ın kaynak arayışlarını sürdürdüğü ifade edildi. Altay'da oyuncuların yanı sıra kulüp personelinin de maaş alacağı bulunuyor. Siyah-beyazlılarda teknik ekibin de ödeme almadığı biliniyor.