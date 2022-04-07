Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, görevi bıraktı - Son Dakika

Sezonun bitimine 7 maç kala kümede kalma mücadelesi veren Altay'da başkan Özgür Ekmekçioğlu görevini bıraktı. Yönetim kurulu, gerçekleştirdiği son toplantıda 21-28 Nisan'da yapılacak olan genel kurula kadar Başkan Vekili Levent Doğanoğlu'nun başkanlık görevini yerine getirmesine karar verdi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'da şok bir gelişme yaşandı. Amatör kümenin eşiğinden aldığı Altay'ı, beş yılda kazandırdığı üç şampiyonlukla 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e kadar taşıyan Başkan Özgür Ekmekçioğlu, kulübü yönetmeye istekli adayların önünü açmak amacıyla görevi bıraktı. Yıllardır birlikte çalıştığı yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Ekmekçioğlu, genel kurulun bu ay sonuna kadar tamamlanmasına yönelik planlamanın yapılmasını istedi. Yönetim kurulu, son toplantısında kongre tarihini 21-28 Nisan olarak belirlerken, Başkan Vekili Levent Doğanoğlu'nun genel kurula kadar başkanlık görevini yerine getirmesi yönünde karar aldı.