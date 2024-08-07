Altay Başkanı Özkaral: Camianın desteğine ihtiyacımız var - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Altay Başkanı Özkaral: Camianın desteğine ihtiyacımız var

Altay Başkanı Süleyman Özkaral, kulüpteki maddi sorunlar nedeniyle sancılı bir süreç geçirdiklerini ve camianın desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti. Özkaral, sponsor bulmakta zorlandıklarını ve camia büyüklerinden destek isteyeceğini söyledi.

07.08.2024 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da Başkan Süleyman Özkaral son dönemde kulüpteki maddi sorunlar nedeniyle sancılı bir süreç geçirdiklerini dile getirdi. Şirketleşme kararı sonrası yatırımcı adaylarıyla yaptıkları görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkmadığını hatırlatan Başkan Özkaral, "Bu aşamada camianın desteğine ihtiyacımız var. Camia büyüklerini ziyaret etmeyi düşünüyorum. İçinde bulunduğumuz durumu onlara anlatmalıyım" dedi.

Takımla antrenmanlara katılan tecrübeli oyuncuların büyük bir özveri ve vefa örneği gösterdiğini ifade eden Altay Başkanı Özkaral, "Yönetim olarak olanaklarımız kısıtlı. Sponsor bulmakta zorlanıyoruz. Camia büyüklerinden sponsor desteği sağlamalarını isteyeceğim. Kulübü düzlüğe çıkaracak maddi gücü olan bir başkan adayı varsa çıksın. Olağanüstü genel kurul kararı alırız. Bizim için problem değil. Asıl önemli olan Altay'ın geleceği" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Altay, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay Başkanı Özkaral: Camianın desteğine ihtiyacımız var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:37 Pedofililer resmen cirit atıyormuş İşte Türkiye’de yasaklanan Roblox’un mide bulandıran yüzü Pedofililer resmen cirit atıyormuş! İşte Türkiye'de yasaklanan Roblox'un mide bulandıran yüzü
20:21 Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun
20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
18:28 Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de erişime engellendi Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi
10:32 Altın ve dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Altın ve dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:29 Aşırı sıcakların kavurduğu ülkede arabaların kaputları şişmeye başladı Aşırı sıcakların kavurduğu ülkede arabaların kaputları şişmeye başladı
10:28 İtalya’da erkek olmadan üreyen köpek balıkları, bilim insanlarını şaşırttı İtalya'da erkek olmadan üreyen köpek balıkları, bilim insanlarını şaşırttı
10:21 Instagram yasağı şarkıcı Hadise’yi isyan ettirdi Instagram yasağı şarkıcı Hadise'yi isyan ettirdi
10:14 Bir yandan çocukları bir yandan evlatlarını saldırgan köpekten korumaya çalıştı Bir yandan çocukları bir yandan evlatlarını saldırgan köpekten korumaya çalıştı
10:09 İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu
10:09 Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 23:23:36. #1.12#
SON DAKİKA: Altay Başkanı Özkaral: Camianın desteğine ihtiyacımız var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement