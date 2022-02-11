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Altay-Çaykur Rizespor maçının ardından - Hamza Hamzaoğlu - Son Dakika

Altay-Çaykur Rizespor maçının ardından - Hamza Hamzaoğlu

11.02.2022 22:46

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında konuk olduğu Altay'la 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, galibiyeti kaçırdıklarına inandıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında konuk olduğu Altay'la 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, galibiyeti kaçırdıklarına inandıklarını söyledi.

Hamzaoğlu, maçın ardından katıldığı basın toplantısında, ilk yarıda Altay'ın daha çok topa sahip olduğunu, kendilerinin de pozisyonlarını korumaya çalıştığını dile getirdi.

İlk yarıda net olmasa da rakiplerinin yakaladığı pozisyonlar bulunduğunu aktaran Hamzaoğlu, şöyle konuştu:

"Devre arasında ikinci yarıda daha kompakt olmamız gerektiğini konuştuk. Bunu iyi uyguladık. İkinci yarıda hem Altay hem biz maçın başında olduğu gibi kazanmak için sahadaydık. Hızlı hücumlarla pozisyonlar bulduk. Direkten dönen toplar, ofsayt ve penaltı pozisyonları vardı. Kazanabilirdik ama 1 puan aldık. 2 puan kaybettik diye düşünüyorum. Altay iyi takım olsa da kazanmamız gerekiyordu. Sonuçta kaybetmemek de iyidir. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Yeni oyuncularımız maç içinde daha iyi olmaya ve daha iyi şeyler yapmaya başladılar. Onların biraz daha iyi olacaklarını düşünüyorum."

Altay-Çaykur Rizespor maçının ardından - Hamza Hamzaoğlu
Altay-Çaykur Rizespor maçının ardından - Hamza Hamzaoğlu
Altay-Çaykur Rizespor maçının ardından - Hamza Hamzaoğlu

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Spor Toto Süper Lig, Hamza Hamzaoğlu, Rizespor, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altay-Çaykur Rizespor maçının ardından - Hamza Hamzaoğlu - Son Dakika Spor


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