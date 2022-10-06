Karşılaşma öncesinde mücadelenin hakem kadrosu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Buna göre karşılaşmayı Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Oğuz Kaan Çalışır ve Özcan Sultanoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Necati Selçuk Şahin olacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

Rizespor, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Altay Çaykur Rizespor maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy - Son Dakika

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