Altay Çaykur Rizespor maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy - Son Dakika
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Altay Çaykur Rizespor maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy

06.10.2022 15:55
Altay Çaykur Rizespor maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında oynanacak Altay-Çaykur Rizespor maçını hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında oynanacak Altay- Çaykur Rizespor maçını hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Altay, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. 10 Ekim Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak karşılaşma Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşma öncesinde mücadelenin hakem kadrosu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Buna göre karşılaşmayı Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Oğuz Kaan Çalışır ve Özcan Sultanoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Necati Selçuk Şahin olacak. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Rizespor, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay Çaykur Rizespor maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altay Çaykur Rizespor maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy - Son Dakika
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