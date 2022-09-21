Altay'da 12 genç oyuncu şans buldu - Son Dakika
Üye Girişi

Altay'da 12 genç oyuncu şans buldu

21.09.2022 10:54
Altay'da 12 genç oyuncu şans buldu

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da ilk 6 hafta sonunda altyapıdan yetişen 12 genç futbolcu forma şansı buldu.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da ilk 6 hafta sonunda altyapıdan yetişen 12 genç futbolcu forma şansı buldu. Siyah-beyazlılarda altyapı patentli Eren Erdoğan, Kutay, Salih, Mehmet, Efe, Nurettin, Yusuf, Arda, Caner, Erdem, Eren Karataş ve Enes Yetkin görev alan genç isimler olarak dikkat çekti. Türk futboluna pek çok önemli oyuncu kazandırıp, son dönemde Valencia'ya transfer olan Cenk Özkaçar ve Galatasaray'la anlaşan Kazımcan Karataş'ı bünyesinden çıkaran İzmir temsilcisi bu sezon transfer yasağının da etkisiyle tekrar altyapısına sarıldı.

Siyah-beyazlılarda Arda, Efe, Enes, Erdem, Eren Karataş, Kutay, Mehmet, Nurettin, Salih ve Yusuf ilk kez 1'inci Lig deneyimi yaşadı. Kanat oyuncusu Eren Erdoğan oynanan 6 karşılaşmada ilk 11'de şans bulurken 528 dakika sahada kalarak gençler arasında en uzun süreyi aldı. En fazla şans bulan ikinci genç ise 5 kez 11'de yer alıp 430 dakika görev alan Kutay oldu. Altay'da 16 yaşındaki Efe ve 17 yaşındaki Enes oynayan en genç isimler olarak dikkat çekerken, savunmacı Efe, performansıyla U18 Milli Takımı aday kadrosuna ikinci kez davet edilmeyi başardı.


YORUMLAR
500
Altay'da gençler için sabır çağrısı Altay'da gençler için sabır çağrısı Göztepe ve Altay en az gol atan takımlar oldu Göztepe ve Altay en az gol atan takımlar oldu
Kaynak: DHA

Mehmet Efe, Karataş, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'da 12 genç oyuncu şans buldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:37 Marmaris'teki yangına giden Rus helikopteri düştü: 1 öldü, 4 yaralı
16:08 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya lideri Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözlerine tepki: Nükleer savaşı kazanamaz
16:02 Sefo ve Ufuk Beydemir arasında gerilim! Sosyal medyada kapıştılar
15:44 İntihara teşebbüs eden genç kadını jandarmanın müdahalesi kurtardı!
15:36 MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Akçay'dan 6'lı masaya sert sözler: Hem gevşeksiniz hem yuvarlaksınız
15:38 Putin'in kısmi seferberlik açıklaması dünya gündemine oturdu! Tepki sözleri arka arkaya geliyor
15:34 Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözlerine Ukrayna lideri Zelenski yorum yaptı: Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmıyorum
15:24 Rusya, Batı destekli Ukrayna ordusuna karşı yeni hamle yaptı! İşte kısmi askeri seferberlik kapsamına girenler...
15:04 Selena'daki Hades rolüyle hafızalara kazınan Sinan Çalışkanoğlu, yaşadıklarını anlattı: Beni görünce besmele çekerlerdi
14:59 Çorum'da eski eşini öldüren kadın, ilk eşini aradıktan sonra kendi kafasına sıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 17:00:49. #1.11#
SON DAKİKA: Altay'da 12 genç oyuncu şans buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement